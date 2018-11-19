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19.11.2018 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой бывший инспектор ДПС устроил смертельную аварию

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области пассажирка такси погибла в крупной аварии. По версии следствия, ДТП спровоцировал бывший сотрудник автоинспекции, проехав опасный перекресток на красный свет.

По факту ДТП с автобусом под Тулой возбуждено дело

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, авария произошла в Ступине не пересечении улиц Андропова и Куйбышева. В такси Renault Logan, ехавшее на зеленый, врезался BMW. Удар был такой силы, что 22-летняя пассажирка выпала на асфальт и получила серьезные травмы. В СК отмечают, что после аварии бывший инспектор отказался проходить тест на алкоголь.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Бывшего инспектора на время следствия отправили под арест. 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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