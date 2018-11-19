Под Москвой бывший инспектор ДПС устроил смертельную аварию

В Московской области пассажирка такси погибла в крупной аварии. По версии следствия, ДТП спровоцировал бывший сотрудник автоинспекции, проехав опасный перекресток на красный свет.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, авария произошла в Ступине не пересечении улиц Андропова и Куйбышева. В такси Renault Logan, ехавшее на зеленый, врезался BMW. Удар был такой силы, что 22-летняя пассажирка выпала на асфальт и получила серьезные травмы. В СК отмечают, что после аварии бывший инспектор отказался проходить тест на алкоголь.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Бывшего инспектора на время следствия отправили под арест.