В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой

В подмосковном городе Электроугли на 13-летнюю девочку рухнула бетонная плита. Только благодаря быстрой помощи спасателей удалось избежать серьезных последствий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Мособлпожспаса", несчастный случай произошел, когда дети играли на городском стадионе. Плита внезапно рухнула с одного из полуразрушенных строений. Массивная конструкция придавила девочке ноги. Очевидцы обратились в службу 112, караул местной пожарной части немедленно прибыл на место. Командир отделения Александр Бычков дал команду развернуть гидравлический инструмент. Благодаря этому спасатели смогли приподнять огромную плиту и вытащить пострадавшую. Ее передали бригаде "скорой помощи".

К счастью, девочка не получила серьезных травм, медики нашли у нее только ушибы.