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Видео: в Сети появился фильм о зомби-апокалипсисе под Торжком

Новости
    19.11.2018, 14:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Дмитрий Гребнев Фото: youtube.com/ Дмитрий Гребнев
Фото: youtube.com/ Дмитрий Гребнев

На YouTube-канале молодого режиссера и продюсера Дмитрия Гребнева опубликован его драматический короткометражный фильм "Серенада" (изначально - "Серенада для зомби"), снятый по сценарию Дмитрия Тихонова.

Фото: youtube.com/ Предвестники Бури
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Действие ленты происходит в 2020 году, чуть более чем через год после того, как население выкосил вирус, конвертирующий людей в зловеще ковыляющих плотоядных кадавров.

Главный герой картины - московский менеджер Андрей (Александр Крайнов, актер Тверского ТЮЗа), в удивительно опрятном виде пешком путешествующий на фоне ландшафтов с элементами разрухи и запустения. Изредка вступая в силовое противостояние с самоходными трупами.  

В какой-то момент Андрей, у которого эпидемия отобрала жену и малолетнего сына Ваню, добирается до деревеньки в Тверской области. Где знакомится с другим выжившим - местным обитателем Егором (Николай Измалков), отгородившимся от ужасов внешнего мира забором. 

После чего следуют открытие шокирующей правды и горестный и нелепый людоедский финал.

Как сообщает TverNews, съемки фильма проходили под Торжком - в "почти заброшенной" деревне Березай.

На текущий момент печальная кинокартина собрала 176 просмотров.

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