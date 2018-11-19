Известный чукотский каюр начал учить детей езде на собачьих упряжках

В Анадыре с выпадением первого снега начались занятия школы ездового собаководства. Управлять упряжкой чукотских детей учит 66-летний каюр Николай Калянто, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учебная база работает с осени прошлого года и выступает первым этапом реализации большого проекта - обустройства этнокультурного центра. Создать школу каюру предложил губернатор округа Роман Копин. Чтобы работать с детьми, Николай Калянто переехал в Анадырь из Чукотского района. В этом сезоне в школе занимаются 16 детей, самой младшей ученице - 6,5 лет.

Сам каюр начал ездить на упряжке еще раньше. В четыре года его стал обучать дед. Сейчас имя Николая Калянто широко известно в ездовом спорте. Он неоднократно участвовал в гонках "Берингия" и "Надежда". В 1996 году занял четвертое место на чемпионате России. Часто его приглашают на соревнования в качестве главного судьи. В апреле 2019 года он вновь планирует побороться за приз в гонке "Надежда".