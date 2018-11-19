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19.11.2018 16:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье мобильные ФАПы обслужили 71,5 тысячи жителей малых сел

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
С начала года в Оренбуржье мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) провели 13 811 выездов в малые села, где нет медиков и стационарных медпунктов. За это время сотрудники мобильных ФАП успели обслужить 71 573 жителей глубинки.
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
В Оренбуржье построят 40 сельских ФАПов

По данным министерства здравоохранения области, в рамках выездной работы было проведено 14190 посещений детей, 683 - беременных женщин, 12950 - маломобильных жителей. На диспансерный учет взято 8842 человека.

- В стационарные отделения госпитализировано 239 пациентов, - уточнили в ведомстве. - Также оказана неотложная помощь, проведены приглашения на диспансеризацию, консультирование, патронаж детей, вакцинация, инъекции по назначению врача, снятие ЭКГ, измерение давления, сахара крови, перевязки и другие манипуляции. Ведется работа с жителями, находящимися на диспансерном учете.

Кроме того, за этот период службой "мобильной ФАП" выполнено 21320 доставок лекарств для сельских жителей, в том числе льготников. С начала года выдано 6950 направлений участковых врачей на флюорографию, а также 3333 направления на маммологическое исследование женщинам старше 40 лет.

Справка "РГ"

В Оренбуржье медицинская служба "мобильный ФАП" приступила к работе в августе 2014 года. По графику в малые села, где нет медработника либо не имеется ФАПа, выезжает фельдшер или медсестра с медикаментами и инструментарием. Для оснащения службы в каждый район поставлен новый высокопроходимый транспорт.
 

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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