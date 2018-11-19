В Саратовской области перевернулся вахтовый автобус с рабочими

В городе Ртищево Саратовской области перевернулся вахтовый автобус, пострадали шесть человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось около 07.30 утра по местному времени в понедельник на Заречной улице. При подъеме на горку водитель, 1977 года рождения, не справился с управлением, в результате автобус покатился назад и перевернулся. Пострадали шесть человек, включая самого шофера. Пятеро из пострадавших, три женщины и двое мужчин, госпитализированы.

По предварительным данным, автобус вез рабочих одного из местных сельхозпредприятий.