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19.11.2018 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кемеровскую больницу эвакуировали из-за задымления

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Эвакуация пациентов и персонала из областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского прошла в Кемерове.

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Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", людей с четвертого и пятого этажей терапевтического корпуса вывели на первый этаж и в соседние здания из-за задымления. Пострадавших нет.

По данным информагентства, корпус наполнился дымом после того, как на четвертом этаже отделения неврологии в одной из палат загорелся удлинитель. В МЧС уточнили: произошло короткое замыкание. Возгорание устранили еще до приезда пожарных.

По словам пациентов, сигнала оповещения о ЧП не было. Люди выходили из опасной зоны сами, чувствуя запах дыма, либо им советовали покинуть корпус медработники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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