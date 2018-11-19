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19.11.2018 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Кузбассе не нашли нарушений в установке детской площадки на час

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Финансовых нарушений при установке и последующем демонтаже детской площадки в кузбасском городе Междуреченске допущено не было.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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К такому выводу пришли специалисты контрольно-ревизионного управления администрации Кемеровской области.

С точки зрения использования бюджетных средств при "манипуляциях" с уличными конструкциями, убранными уже через час после установки в сугроб, как следует из комментария губернатора Сергея Цивилев, на который ссылается ТАСС, в действиях чиновников нарушений не было. "Там просто была глупость и несовместная работа с общественностью", - считает глава региона.

Напомним, видео, запечатлевшее, как в одном из дворов Междуреченска устанавливают, а уже через час, сфотографировав, убирают качели, лавочки и забор, опубликовали в интернете на прошлой неделе. После того, как сюжет вызвал большой общественный резонанс, руководство городского управления ЖКХ выступило с заявлением: установка площадки была тестовой.

В свою очередь, губернатор полагает, что коммунальщики хотели, как лучше. Конечно, проект обустройства дворовой территории следовало бы выполнить в электронном виде, правда, не исключено, что не во всех территориях есть специалисты, способные работать в соответствующих компьютерных программах. Кроме того, на тестирование забыли пригласить представителей общественности и жителей ближайших домов, для которых будущая площадка предназначена. Цивилев также полагает, что девушка, записавшая процесс "примерки" конструкций к местности на видео, могла бы уточнить у исполнителей, что происходит, а потом уже выкладывать запись в интернет.

И.о. главы Междуреченска Владимиру Чернову поручено обсудить ситуацию на заседании горсовета народных депутатов, пригласив общественников и потенциальных пользователей площадки. А пока проверку инцидента продолжает прокуратура.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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