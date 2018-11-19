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19.11.2018 06:53
Проект: В регионах

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошел семинар-совещание по вопросам охраны труда в нефтепроводной отрасли

На базе АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершил работу семинар-совещание начальников отделов (служб) охраны труда организаций системы "Транснефть" (ОСТ). Главными темами обсуждений стали безопасность труда на производственных объектах компании.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В ходе семинара были заслушаны доклады представителя контролирующей государственной структуры - Омского отделения Фонда социального страхования. Начальники отделов и служб охраны труда ОСТ также представили доклады об уже внедренных разработках. Всего в мероприятии приняли участие представители 34-х дочерних обществ ПАО "Транснефть".

Кроме того, в рамках мероприятия была проведена проверка знаний начальников отделов охраны труда. Участники ознакомились с научно-исследовательскими разработками ООО "НИИ Транснефть" по специальной одежде, предназначенной для эксплуатации в районах с повышенной температурой воздуха. Впервые в программу был включен специальный обучающий мастер-класс "Лидерство в целях обеспечения безопасности. Стили лидерства и их влияние на безопасную работу предприятия".

Мероприятия подобного формата для обсуждения тематики охраны труда проводятся в организациях системы "Транснефть" ежегодно с 2011 года. Цель - подведение итогов работы по направлению охраны труда, тиражирование положительного опыта, анализ новых предложений, утверждение ключевых пунктов дальнейшей работы.

В ходе совещания было отмечено, что 2019 год объявлен в организациях ПАО "Транснефть" Годом охраны труда. Запланирована к реализации программа, включающая широкий круг тематических мероприятий, приоритетной задачей станет дальнейшее развитие и укрепление культуры безопасного производства на производственных объектах компании.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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