Туман и снегопад нарушили работу аэропорта в Барнауле

Аэропорт имени Титова в городе Барнауле перестал принимать самолеты из-за ограниченной видимости. Рейсы отправляют в новосибирский аэропорт Толмачево.

- В настоящий момент три рейса из Москвы не смогли совершить посадку, соответственно, на вылет задерживается столько же, - сообщает информационное агентство РИА Новости.

Сегодня на территории Алтайского края наблюдаются сложные метеорологические условия. В Барнауле идет снег, видимость ограничена до 100 метров.

Из-за тумана не смог принять три рейса и аэропорт в Кемерове.

Пассажиры ожидают своих вылетов в зданиях аэропортов. Соблюдение их прав контролирует транспортная прокуратура.