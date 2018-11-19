21-23 ноября 2018 года в Красноярске пройдет IX Сибирский энергетический форум - крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевой проект. В рамках форума будут работать XXVI специализированная выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" и выставка "Нефть. Газ. Химия".

Участие в масштабном комплексе мероприятийпримуттакие гиганты отрасли, как ПАО "МРСК Сибири", одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира - АО "СУЭК-Красноярск", Сибирская генерирующая компания, АО "Красноярскнефтепродукт", ПАО "ОГК-2", Красноярская региональная энергетическая компания, АО "Красноярсккрайгаз", ПАО "Красноярскэнергосбыт". Представители компаний примут участие в работе предстоящего форума и выступят на круглых столах, заявленных в рамках деловой программы.

В этом году главная тема форума - "Энергетика как драйвер развития Енисейской Сибири". На пленарном заседании, которое состоится 21 ноября, представители Правительства Красноярского края и крупных компаний обсудят перспективы развития отрасли и модернизацию макрорегиона, проблемы и вопросы освоения энергетических ресурсов Сибири, развитие угольной сферы.

Обсудят на форуме 21 ноября также ситуацию в сфере теплоснабжения в Красноярском крае и особенности тарифов региона. Отдельный круглый стол будет посвящен новой модели рынка тепла в крае - его проведет 22 ноября деловое издание "Ведомости".

Еще одной важной темой предстоящего Сибирского энергетического форума станет влияние теплоэнергетики на экологию. 22 ноября этому будет посвящен отдельный круглый стол "Экология и энергетика. Вызовы и компромиссы". Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин расскажет о мерах по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного сектора.Также на форуме обсудят создание системы полного цикла обращения с отходами, перспективы использования возобновляемого сырья в малой распределенной энергетике, подготовку высококвалифицированных кадров для энергетики и другие актуальные темы.

Состоится биржа деловых контактов для предприятий энергетики и нефтегазового сектора. 21 и 23 ноября состоятся встречи, на которых можно пообщаться со специалистами таких компаний, как АО "Красноярсккрайгаз", АО "КрасЭКо", ПАО "МРСК Сибири", филиала ПАО "ФСК ЕЭС", ООО "РСО Энерго"и других.

В выставочной части специалисты смогут ознакомиться с последними решениями в области дистанционного энергоучета, новыми моделями светодиодных светильников, аккумуляторных батарей и кабельной продукции от ведущих заводов-производителей. Также можно будет увидеть современное технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. Кроме того, будут предложены финансовые услуги для бизнеса, занятого в сфере энергетики, добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В работе выставок примут участие около 100 компаний, из них порядка 30 процентов приедут на красноярскую площадку впервые.

Отметим, что Сибирский энергетический форум вызывает стабильно высокий интерес со стороны специалистов. К примеру, в прошлом году его посетили около 2000 человек из более 900 компаний и 25 регионов РФ. Это объясняется тем, что Красноярский край один из богатейших регионов РФ, который занимает лидирующие позиции по запасам угля, золота, леса, нефти и природного газа. По данным Минэкономразвития России, край входит в топ-10 регионов, за счет которых формируется больше половины валового регионального продукта России.

Место проведения: МВДЦ "Сибирь" (ул. Авиаторов, 19).

Подробная программа форума: https://www.krasfair.ru/events/electro/program/.

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