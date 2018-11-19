Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.11.2018,  
19:06
Текст:  Светлана Цыганкова

"Североморск" в Аденском заливе защитит индийское судно от пиратов

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Североморск" в Аденском заливе сопровождает индийское гражданское судно, защищая его пиратов. Об этом "РГ" рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море

В Индийском океане большой противолодочный корабль находится со второй половины сентября. В настоящее время "Североморск" ведет балкер Visha Niohi, который следует под флагом Индии. Его маршрут - из Красного моря в сторону Аравийского.

По словам капитана 1 ранга Вадима Серги, "Североморск" постоянно привлекается к сопровождению гражданских судов разных стран. Это было и в 2013 и в 2015 годах. В прошлом году боевой корабль Северного флота участвовал в международном военно-морском учении антипиратской направленности "АМАН-2017" в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана, а в нынешнем - в военно-морском учении России и Японии в акватории Индийского океана.

Со времени дальнего похода корабль прошел уже около 24 тысяч морских миль.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Редкая версия российского "Града" на базе КамАЗа замечена в Йемене 12:02
Эксперт ответил на слова украинского генерала о "большой войне" с РФ 18.11.2018
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта 16.11.2018
Индия
Фото: youtube.com
Видео: мощные РСЗО и вертолеты-бомбардировщики бьют боевиков в Сирии 11:16
Контракт на поставку систем С-400 в Индию заключен в рублях 31.10.2018
Индийский "Триумф": стоит ли Пакистану беспокоиться из-за С-400 09.10.2018
пиратство