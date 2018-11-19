В Калининграде суд закрыл дом престарелых из-за чесотки

Деятельность калининградского учреждения социального обслуживания, где выявили вспышку чесотки, приостановлена на 90 суток решением суда.

В частном учреждении социального обслуживания проживают на условиях полного пансиона люди пожилые и с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, причинами распространения здесь паразитарного заболевания стали многочисленные нарушения: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы.

Управление Роспотребнадзора возбудило административное дело, которое было направлено в Центральный районный суд Калининграда с просьбой об административном приостановлении деятельности социального учреждения. Суд согласился с позицией надзорного органа и признал нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.