В Петербурге за похищение ребенка задержали двух женщин

В Санкт-Петербурге по подозрению в похищении двухмесячной девочки задержаны две гражданки Узбекистана.

Старшей из предполагаемых похитительниц 55 лет, младшей, которая является ее дочерью, 36, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать младенца, 24-летняя жительница Петербурга, также являющаяся гражданкой Узбекистана. Она рассказала, что ее дочь была рождена в сентябре, у ребенка диагностировали порок сердца, поэтому прямо из роддома она была переведена в детскую больницу №1.

А в ноябре за младенцем пришла женщина, которая по документам якобы числится матерью девочки. Ей медики и отдали пролеченного ребенка.

В настоящее время пропавший ребенок обнаружен, а в отношении подозреваемых следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело статье УК РФ "похищение человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание по инкриминируемой им статье может достигать 12 лет лишения свободы.