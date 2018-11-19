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19.11.2018 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге за похищение ребенка задержали двух женщин

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге по подозрению в похищении двухмесячной девочки задержаны две гражданки Узбекистана.

Старшей из предполагаемых похитительниц 55 лет, младшей, которая является ее дочерью, 36, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

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С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать младенца, 24-летняя жительница Петербурга, также являющаяся гражданкой Узбекистана. Она рассказала, что ее дочь была рождена в сентябре, у ребенка диагностировали порок сердца, поэтому прямо из роддома она была переведена в детскую больницу №1.

А в ноябре за младенцем пришла женщина, которая по документам якобы числится матерью девочки. Ей медики и отдали пролеченного ребенка.

В настоящее время пропавший ребенок обнаружен, а в отношении подозреваемых следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело статье УК РФ "похищение человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание по инкриминируемой им статье может достигать 12 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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