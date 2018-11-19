В Адыгее увеличили финансирование закупок лекарственных препаратов

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетил предприятие "Герофарм", где провел выездное совещание по вопросам лекарственного обеспечения жителей страны. В нем принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Участники совещания обсудили проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля за качеством лекарственной продукции, а также практику закупок препаратов в разных субъектах Федерации, уделив особое внимание системе льготного лекарственного обеспечения в регионах. Владимир Путин акцентировал внимание собравшихся на основных задачах обеспечения граждан страны лекарствами в необходимом объеме. В целом на лекарственное обеспечение в государстве ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств. Он также напомнил, что тема лекарственного обеспечения обсуждалась на совещании в июне, сейчас же к дискуссии приглашены и руководители регионов.

В рамках совещания отдельно остановились на проблеме доступности именно льготных лекарств. Действующую систему назвали малопродуктивной. Отмечалась важность развития отечественной фармакологии.

Глава РА Мурат Кумпилов сообщил, что в Адыгее из года в год увеличивается финансирование лекарственного обеспечения, выполняются все поручения федерального центра, в том числе по льготным услугам, доступности лекарств и контролю за их качеством.

"В ходе совещания глава государства поставил ряд задач - повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, развития отечественного производства лекарственных препаратов. У нас 71 процент лекарств, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России. В 2016 году этот показатель составлял 44 процента. Мы четко понимаем, к каким последствиям для здоровья людей может привести отсутствие необходимых препаратов в нужное время, поэтому и в дальнейшем будем уделять вопросам лекарственного обеспечения самое пристальное внимание", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул важность для регионов решения о передаче с первого января 2019 года части полномочий по обеспечению высокозатратными лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. В Адыгее это позволит уменьшить нагрузку на республиканский бюджет на 84,3 миллиона рублей.

В Адыгее ведется работа по льготному обеспечению лекарствами, действует широкая аптечная сеть. На региональном уровне установлены предельные оптовые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в июле 2018 года средняя величина розничной торговой надбавки на ЖНВЛП в Адыгее составила семь процентов при среднероссийском показателе - 23 процента.

В Адыгее обеспечена конкуренция при госзакупках лекарственных препаратов. Эффективно проведенные аукционы позволили сэкономить почти 68 миллионов рублей. Эти средства были направлены на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В целом из бюджетов всех уровней на лекарственное обеспечение в Адыгее в 2016 году направлено 810,9 миллиона рублей, в 2017-м - 841,9 миллиона, в 2018-м - 867 миллионов.