В Волгограде задержаны мошенницы, сдававшие несуществующие квартиры

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали четырех лжериэлтеров, которые собрали больше пяти миллионов рублей, сдавая несуществующие квартиры.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, ими оказались девушки в возрасте от 25 до 29 лет. Предприимчивые барышни арендовали в городе офисы и организовали работу по оказанию риэлтерских услуг.

Как установили правоохранители, приблизительно с марта 2016 года по ноябрь 2018 подозреваемые размещали на сайтах объявления о сдаче жилья. Девушки объявляли себя хозяйками квартир и назначали низкую цену за аренду. Но, когда дело доходило до подписания договора, они меняли свою версию, и называли себя уже риелторами, представляющими интересы собственников сдаваемого жилья.

В офисе они предлагали подписать договор и оплатить половину стоимости первого месяца проживания. Однако вместо договоров они подсовывали своим клиентам документы об оказании информационных услуг. Жертвами лжериэлтеров стали жители других городов и студенты.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают сумму ущерба. По предварительным оценкам она может превышать пять миллионов рублей. Девушки уже дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере".