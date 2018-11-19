Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ

Роскомнадзор не выявил факты несоблюдения МФЦ закона о персональных данных. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. В нем подчеркивается, что в программном обеспечении компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг нет возможности создания резервных копий и папок с сохраненными документами.

Напомним, в СМИ на прошлой неделе появились материалы, что якобы из- за ненадлежащего хранения персональных данных клиентов в центрах госуслуг эти данные могут быть доступны недобросовестным пользователям.

"Подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено. Программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохраненными документами", - утверждают в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, отметили там, что более 3 тысяч операторов персональных данных подписали Кодекс добросовестных практик. Все, кто это сделал, стремятся содействовать созданию безопасного информационного пространства в интернете и формированию культуры безопасного поведения в Сети.

"Для них Кодекс является декларативным документом, который определяет общие принципы обработки персональных данных граждан", - говорится в сообщении".

Кстати, впервые Кодекс добросовестных практик был подписан осенью 2016 года в Москве на VII Международной конференции "Защита персональных данных". Тогда под документом поставили подписи представители более 30 организаций и коммерческих компаний.