Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки

Международная ассоциация легкоатлетических федераций огласила имена финалисток конкурса на звание лучшей спортсменки 2018 года. Как сообщили в пресс-службе IAAF, в окончательный список вошли пять девушек.

Ранее в десятке претенденток значилась российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая весьма успешно провела сезон в 2018 году и завоевала множество наград. Однако, в топ-5 она не попала.

Церемония награждения лучшей спортсменки состоится 4 декабря.

Как выглядит топ-5

Бегунья Дина Эшер-Смит (Великобритания)

Бегунья Беатрис Чепкоеч (Кения)

Прыгунья Катрин Ибаргуэн (Колумбия)

Бегунья Шона Миллер-Уйбо (Багамы)

Нафиссату Тиам, семиборье (Бельгия)