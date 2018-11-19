Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки

Международная ассоциация легкоатлетических федераций огласила имена финалисток конкурса на звание лучшей спортсменки 2018 года. Как сообщили в пресс-службе IAAF, в окончательный список вошли пять девушек.
Ранее в десятке претенденток значилась российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая весьма успешно провела сезон в 2018 году и завоевала множество наград. Однако, в топ-5 она не попала.
Церемония награждения лучшей спортсменки состоится 4 декабря.
Как выглядит топ-5
Бегунья Дина Эшер-Смит (Великобритания)
Бегунья Беатрис Чепкоеч (Кения)
Прыгунья Катрин Ибаргуэн (Колумбия)
Бегунья Шона Миллер-Уйбо (Багамы)
Нафиссату Тиам, семиборье (Бельгия)