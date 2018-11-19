Судьи и прокуроры устроили забастовку в Испании

Судьи и прокуроры устроили сегодня забастовку в Испании. Это уже вторая подобная акция протеста в этом году. Представители Фемиды требуют повысить им заработную плату, обеспечить необходимым для выполнения их обязанностей, а также предоставить больше свободы от политиков (состав Генерального совета судебных органов сегодня определяет парламент).

Конечно, бастуют далеко не все судьи и прокуроры. Как отметили в профсоюзах, все срочные дела рассматриваются в обычном порядке, это касается уголовных дел, связанных с насилием над женщинами или в которых замешаны несовершеннолетние. Разбирательства по мелким правонарушениям, не требующим взятия виновного под стражу, отложены на будущее.

Свои требования судьи и прокуроры выдвигают уже пару лет, однако до сих пор не смогли придти к соглашению с министерством юстиции. Кстати, сейчас это ведомство возглавляет Долорес Дельгадо, полгода назад она работала прокурором и сама принимала участие в майской забастовке. Сегодня она находится по другую сторону "баррикад". Она не смогла убедить своих бывших коллег отказаться от акции протеста, несмотря на то, что, по ее словам, большинство их требований отправлены в парламент на рассмотрение.

Напомним, предыдущая забастовка прошла в мае, в ней приняли участие 65 процентов всех испанских судей (3537 из 5407) и 52 процента прокуроров пиренейского королевства (1297 из 2500).

Согласно статистике, заработная плата у тех, и у других колеблется между 2,5 - 4 тысячами евро в зависимости от опыта и места работы, у судей Верховного и конституционного судов, а также представителей генеральной прокуратуры зарплата может доходить до восьми тысяч в месяц. При этом она сейчас ниже, чем была до кризиса 2008 года.

Кстати, в этот раз минюст впервые лишит участников забастовки выплат этот день.