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19.11.2018 / 11:36
Среда обитания
Тостер как аксессуар: модель с британским акцентом от Smeg
Фото: Smeg
Фото: Smeg

Может ли тостер стать полноправной с точки зрения дизайна частью интерьера? Эксперимент на эту тему решил провести итальянский бренд Smeg, известный бытовыми приборами, способными своим продуманным дизайном дать фору иным предметам мебели.
Тостер Smeg уже окрашивался в открытые красный, черный, белый и хроматический цвета, а также в мягкие пастельные, придававшие ему трогательный ретро-налет. На этот раз его обтекаемая форма продемонстрировала расцветку "Юнион Джек" с энергичной комбинацией цветов британского флага.
Суть эксперимента состояла в том, что тостер помещали в разные по стилю и назначению интерьеры - традиционные и эклектичные, элегантные и с оттенком ретро, минималистичные и в стиле индастрил.  Результатом стала фотосъемка, где SMEG Юнион Джек позирует на рабочем столе рядом с компьютером, возле электрогитар и динамиков, по соседству с дорожным ретро-кофром и даже на изящном подносе с кофейными приборами. Как это выглядит - лучше один раз увидеть.

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