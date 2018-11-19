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Умер актер из "Пятого элемента" и "Супермена" Джон Блузал

Мировое кино
    19.11.2018, 15:05
Текст:   Олег Усков

Британский актер кино и телевидения Джон Блузал - профессор Паколи из "Пятого элемента" Люка Бессона, скончался на девяностом году жизни.

Об этом написала The Independent, со ссылкой на коллег и представителей Блузала. Без указания причин смерти почтенного старца.

Блузал родился в 1929 году в Польше. В 59-м перебрался в Англию, где преуспел по части комедийных ролей.

В портфолио артиста - более 130 пунктов, включая "Шоу Бенни Хилла", битловский Help!, сериалы "Святой", "Мстители" и "Гражданин Джеймс", фильмы о Розовой пантере, третьего "Супермена", озвучку "Лабиринта" Хенсона (его голосом говорит гоблин), "Темный город" Пройаса, "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн, сериал "Викарий из Дибли".

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