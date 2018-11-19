Умер актер из "Пятого элемента" и "Супермена" Джон Блузал

Британский актер кино и телевидения Джон Блузал - профессор Паколи из "Пятого элемента" Люка Бессона, скончался на девяностом году жизни.

Об этом написала The Independent, со ссылкой на коллег и представителей Блузала. Без указания причин смерти почтенного старца.

Блузал родился в 1929 году в Польше. В 59-м перебрался в Англию, где преуспел по части комедийных ролей.

John Bluthal (12 August 1929 – 15 November 2018) R.I.P pic.twitter.com/UBIzJymwch — Classic British TV (@Classicbritcom) 17 ноября 2018 г.

В портфолио артиста - более 130 пунктов, включая "Шоу Бенни Хилла", битловский Help!, сериалы "Святой", "Мстители" и "Гражданин Джеймс", фильмы о Розовой пантере, третьего "Супермена", озвучку "Лабиринта" Хенсона (его голосом говорит гоблин), "Темный город" Пройаса, "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн, сериал "Викарий из Дибли".