Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео

В Сети появилось видео, снятое панорамной камерой на тренировке спецназа армии США. Занятия прошли в 25-й авиабригаде на Гавайях, отрабатывался уникальный метод транспортировки десанта на внешней подвеске вертолета.

Техника быстрого подъема спецназовцев с земли называется SPIE и практикуется в двух вариантах: сухом и мокром. На видео представлена мокрая версия - десант поднимают из воды. Для этого вертолет UH-60 Black Hawk сбрасывает веревку с грузом на конце. Десантники пристегиваются к вставленным в трос кольцам и повисают, как на кукане. Вертолет осторожно поднимает живую гирлянду вертикально и несет ее в нужное место.

При десантировании вертолет аккуратно снижается. Достигший земли спецназовец отстегивается от троса и отбегает в сторону, освобождая место для следующего.

- Теоретически этот метод позволяет десанту вести огонь в воздухе по мере приближения к месту высадки. Или, например, снимать ласты на лету, - рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.