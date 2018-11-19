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19.11.2018,  
09:44
Текст:  Антон Валагин

Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео

В Сети появилось видео, снятое панорамной камерой на тренировке спецназа армии США. Занятия прошли в 25-й авиабригаде на Гавайях, отрабатывался уникальный метод транспортировки десанта на внешней подвеске вертолета.

Фото: YouTube
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Техника быстрого подъема спецназовцев с земли называется SPIE и практикуется в двух вариантах: сухом и мокром. На видео представлена мокрая версия - десант поднимают из воды. Для этого вертолет UH-60 Black Hawk  сбрасывает веревку с грузом на конце. Десантники пристегиваются к вставленным в трос кольцам и повисают, как на кукане. Вертолет осторожно поднимает живую гирлянду вертикально и несет ее в нужное место.

При десантировании вертолет аккуратно снижается. Достигший земли спецназовец отстегивается от троса и отбегает в сторону, освобождая место для следующего.

- Теоретически этот метод позволяет десанту вести огонь в воздухе по мере приближения к месту высадки. Или, например, снимать ласты на лету, - рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

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