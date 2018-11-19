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19.11.2018 17:58
Рубрика: В мире

В Беларуси грабителя банка приговорили к 15 годам колонии

Текст: Юрий Когалов

Белорусский суд приговорил россиянина Павла Тимофеева к 15 годам колонии за попытку ограбить банк в Могилеве. Об этом сообщают местные СМИ.

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Сам инцидент произошел почти год назад - 20 ноября 2017 года. Мужчина ворвался в помещение банка, размахивая пистолетом, и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница отделения успела нажать тревожную кнопку и вызвать милицию. Все посетители и работники банка оказались у злоумышленника в заложниках, впоследствии тот попытался скрыться на автомобиле, но после погони и перестрелки преступник был ранен и задержан.

Суд над ним фактически начался только в сентябре, до этого процесс откладывался из-за ранения обвиняемого. В конце концов, Тимофеева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, его обязали компенсировать моральный ущерб всем, побывавшим у него в заложниках.

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