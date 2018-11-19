Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.11.2018,  
16:06
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Ветеран артиллерии: легендарная САУ 2С3 "Акация" еще послужит

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" была принята на вооружение в 1971 году и имеет внушительную боевую биографию.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Эти боевые машины, вооруженные 152-мм гаубицами, принимали участие в афганской компании Советской армии, ирано-иракской войне, многочисленных конфликтах на постсоветском пространстве, контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

В настоящее время "Акация" успешно воюет в Сирии. К примеру, вооруженное этими самоходками артиллерийское подразделение правительственных войск громило террористов на вулканическом плато Ас-Сафа в провинции Сувейда.

Фото: youtube.com
Видео: мощные РСЗО и вертолеты-бомбардировщики бьют боевиков в Сирии

После проливных дождей местность в этом районе стала труднопроходимой, в этих условиях очень пригодились мощные уральские гусеничные САУ, которые поддерживали своим огнем наступающую пехоту и танки.

Ранее 2С3 задействовались в других операциях. Причем очень часто эти орудия били по боевикам прямой наводкой, что приводило не только к значительным разрушениям укрепленных позиций, но и значительно деморализовывало противника.

Находящиеся на вооружении Российской армии "Акации" в настоящее время прошли модернизацию. Машины получили АСУНО - автоматизированную систему управления наведением и огнем.

Благодаря специальным цифровым устройствам и системе спутниковой навигации значительно повысились возможности по уничтожению противника, и, в то же время, существенно снизилась вероятность поражения от ответного огня.

Боевой вес машины более 27 000 кг. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - до 20,5 км. Возможно применение высокоточных боеприпасов с лазерным наведением.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - до 500 км. Экипаж 4 человека.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Новейший бронеавтомобиль "Урал-53099" показали на учениях в Мулино 16.11.2018
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 16.11.2018
артиллерия
Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск 03:42
Испытания высокоточных снарядов для "Торнадо-Г" пройдут в декабре 16.11.2018
САУ
Пятиосный пушечный монстр: новейшая китайская САУ засветилась на фото 26.10.2018
Новейшая китайская САУ SH11 превзошла ожидания 16.10.2018