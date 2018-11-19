Ветеран артиллерии: легендарная САУ 2С3 "Акация" еще послужит

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" была принята на вооружение в 1971 году и имеет внушительную боевую биографию.

Эти боевые машины, вооруженные 152-мм гаубицами, принимали участие в афганской компании Советской армии, ирано-иракской войне, многочисленных конфликтах на постсоветском пространстве, контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

В настоящее время "Акация" успешно воюет в Сирии. К примеру, вооруженное этими самоходками артиллерийское подразделение правительственных войск громило террористов на вулканическом плато Ас-Сафа в провинции Сувейда.

После проливных дождей местность в этом районе стала труднопроходимой, в этих условиях очень пригодились мощные уральские гусеничные САУ, которые поддерживали своим огнем наступающую пехоту и танки.

Ранее 2С3 задействовались в других операциях. Причем очень часто эти орудия били по боевикам прямой наводкой, что приводило не только к значительным разрушениям укрепленных позиций, но и значительно деморализовывало противника.

Находящиеся на вооружении Российской армии "Акации" в настоящее время прошли модернизацию. Машины получили АСУНО - автоматизированную систему управления наведением и огнем.

Благодаря специальным цифровым устройствам и системе спутниковой навигации значительно повысились возможности по уничтожению противника, и, в то же время, существенно снизилась вероятность поражения от ответного огня.

Боевой вес машины более 27 000 кг. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - до 20,5 км. Возможно применение высокоточных боеприпасов с лазерным наведением.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - до 500 км. Экипаж 4 человека.