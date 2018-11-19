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19.11.2018,  
11:16
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Видео: мощные РСЗО и вертолеты-бомбардировщики бьют боевиков в Сирии

Сирийская армия задействовала свои самые мощные реактивные установки залпового огня в ходе операции против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в районе Ас-Сафа, расположенном в провинции Сувейда.

Наряду с выполненным на шасси танка Т-72 РСЗО Golan-1000 сюда дополнительно переброшены колесные Golan-400.

Фото: Depositphotos
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В Сети появилось видео, на котором запечатлены эти средства поражения на базе ГАЗ-3308 "Садко" российского производства. Они запускают одиночные тяжелые ракетные снаряды. Дальность полета их сравнительно невелика, однако они оснащены мощными боевыми частями, способными наносить значительный ущерб на земле.

Эти "сирийские Катюши" самостоятельно изготовлены специалистами элитной 4-й танковой дивизии, прозванной "танковым спецназом". Данные РСЗО ранее хорошо показали себя в ходе сражений в районе Дамаска, теперь нашлась им работа и на этом горном плато.

Разумеется, наступление не могло быть успешным без воздушной поддержки. На видео наряду с ударными машинами Су-34 российских ВКС видны сирийские боевые вертолеты Ми-25 и противолодочный Ка-28. Винтокрылые машины выступают в роли бомбардировщиков.

На земле механизированные подразделения на танках Т-72 и БМП-1 заканчивают зачистку территории от немногочисленных остатков бандформирований.

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