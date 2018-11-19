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19.11.2018,  
08:33
Текст:  Антон Валагин

Видео: В Беларуси построили танк да Винчи

В Минске на киностудии "Беларусьфильм" построили деревянный танк по эскизам Леонардо да Винчи. Ощетинившаяся пушками круглая машина появится в фантастическом фильме «Авантюры Прантиша Вырвича».

Фото: Минобороны РФ
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- Эту чудо-машину мы задумали еще до того, как был готов сценарий, Начали делать ее заблаговременно, потому что процесс создания трудоемкий - машина технически сложная. Строили больше двух месяцев, старались сделать максимально похожей на ту, что на эскизах Леонардо да Винчи. Разумеется, с доработками: чтобы открывались двери и снималась крыша, - рассказал "Минск-Новости" режиссер картины Александр Анисимов.

Белорусский кинотанк весит более четырех тонн. В движение его приводит шестерка лошадей, внутри размещены приборы и механизмы, создающие антураж XVIII века - события в фильме разворачиваются в эту эпоху. После съемок машина отправится в музей. А ее копию поменьше и попроще взорвут в батальной сцене.

Одним из изобретений Леонардо да Винчи была боевая колесная машина, прообраз современных танков. Она приводилась в движение механизмом из шестерней и рычагов, вращал которые экипаж. От вражеского огня танкистов защищала толстая деревяная броня, сама машина могла палить во все стороны из множества пушек. Сверху была устроена башня для наблюдения.

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