80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова

Восьмидесятилетняя советская, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина и 71-летний Бари Алибасов, создатель, среди прочего, знакового бойз-бэнда "На-На", связали себя узами законного брака.

Как передает "Вечерняя Москва", молодые расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа столицы.

Для обоих артистов данный брак далеко не первый. Но что наиболее примечательно, продюсер и актриса женятся уже во второй раз. После предыдущих громких отношений, завязавшихся в 1995-м и продлившихся три года, пара рассталась. Сохранив при этом теплые отношения. Однако время спустя "былые чувства вспыхнули вновь, и артисты решили пойти вопреки поговорке и войти в ту же реку" на бис.

"Во время церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе", - сообщается с мест.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. Ее первым мужем был актер Вячеслав Воронин (Чечель из "Свадьбы в Малиновке"). Вторым - писатель, режиссер и сценарист Василий Шукшин. Третьим - кинооператор Михаил Агранович, снимавший "Маленькие трагедии" и "Падение Кондора". Четвертым - польский художник Марек Межеевский.

Алибасов, музыкант, композитор, актер и телеведущий, в официальных браках состоял пять раз.