Бронированный ветеран: ВСУ вернули в строй технику Афганской войны

На состоявшихся недавно учениях танкового подразделения ВСУ среди далеко не новых образцов боевой техники военные эксперты разглядели бронемашину, которой давно место в музее, а не в войсках.

Речь идет о бронированной машине разминирования БМР-2. В советские годы ее спроектировали в Киеве. В качестве базового шасси взяли созданный еще в середине 50-х гг. средний танк Т-54Б.

Этот гусеничный деминер активно использовался в инженерных подразделениях 40-й армии, входивших в Ограниченный контингент советских войск в Афганистане.

Машина весит более 36 тонн. Имеет обычное монолитное бронирование и, соответственно, достаточно легко поражается даже устаревшими выстрелами РПГ. В качестве вооружения применен дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет "Утес".

Мощность двигателя 500 л.с. Максимальная скорость около 50 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. При необходимости БМР-2 может перевозить инженерное оборудование весом в 3000 кг.

Кроме афганской войны он также использовался 20 лет назад российскими войсками в ходе миротворческой операции в Абхазии.

В настоящее время считается устаревшей моделью, однако продолжает предлагаться для приобретения Львовским танкоремонтным заводом. Правда, судя по всему, желающих обзавестись таким музейным раритетом уже длительное время не находится.