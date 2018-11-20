CNBC: Российские С-400 затмили главную гордость армии США

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 стоят дешевле аналогичных систем США, но по своим характеристикам существенно их превосходят. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на информированные источники.

По данным журналистов, цена С-400 - примерно 500 миллионов долларов, в то время как батарея Patriot Pac-2 стоит миллиард долларов, а THAAD - около трех миллиардов. Однако при этом российские комплексы затмевают даже главную гордость американской военной промышленности - противоракетный комплекс THAAD.

Телеканал утверждает, что российское оружие выигрывает в стоимости за счет того, что поставляется без серьезной технической поддержки. Приобретая американское вооружение, другие страны покупают "сотрудничество с военными США, плюс обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости", - заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Эндрю Хантер.

Около 13 стран уже выразили заинтересованность в приобретении российских ЗРК. По мнению одного из собеседников телеканала, некоторые страны не желают связываться с американским оружием из-за запутанной системы получения разрешений на его поставку.

Весной 2018 года США упростили правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия. В ноябре госдеп опубликовал данные за девять месяцев этого года, сообщив о росте продаж на 13% и отметив, что частично причиной этого стало упрощение процедур, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году объем продаж составил 41,93 миллиарда долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Военный экспорт России в 2017 году превысил 15 миллиардов долларов.