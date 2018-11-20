Девушка с веслом удивила Сеть способом знакомства с мужчинами

Мечтающая выйти замуж жительница Нью-Йорка решила привлечь внимание потенциального супруга необычным способом. Девушка придумала все делать в свадебном платье.

В частности, наряжаться в белое для похода в супермаркет, спортзал, прогулок по городу и даже для катания на сапборде. Снимок, где американка в свадебном платье с веслом пытается устоять на доске, изрядно удивил Сеть.

Затею оценила, например, сфотографировавшая "невесту" актриса и сценаристка Тина Фей (сериал "Студия 30").

- Людям очень нравится видеть меня в свадебном платье - они хлопают, подбадривают. Я очень хочу серьезных отношений и выйти замуж, поэтому занимаюсь всем, что люблю, в свадебном платье, - пояснила СМИ девушка.

Теперь американка планирует съездить в свадебном наряде в Париж и в Израиль. Об успехах девушки на любовном фронте не сообщается.