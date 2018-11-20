"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России.

Представитель "Газпрома” ответил на заявление украинского эксперта о том, что после запуска "Турецкого потока" транзит газа через украинскую территорию значительно снизится. "Украина опоздала, - сказал Куприянов. - Она так сильно была занята противоборством строительству газопровода "Северный поток-2", что не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 млрд куб м. газа в год. И только когда Киев это увидел, сразу "зазвучали голоса с призывом бороться против "Турецкого потока-2".

Глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский заявил, что транзит газа через Украину сократится примерно на 12-13 млрд куб. м в год.

Россия действительно построила южную газовую магистраль очень быстро - всего за два года: 19 ноября была завершена морская часть "Турецкого потока", ввести газопровод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года. Первая нитка будет обеспечивать газом Турцию, а вторая - через страны Южной и Юго-Восточной Европы.

А газопровод "Северный поток-2" пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. В случае реализации этого проекта "Газпром" рассчитывает на независимость европейских потребителей от украинской газотранспортной системы.