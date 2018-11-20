Индекс "свободных денег" "Ромир" в октябре потерял 2,2 процента

Объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве в октябре незначительно снизился. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

По сравнению с ситуацией месяцем ранее показатель уменьшился на 500 рублей или 2,2 процента. Таким образом, средства, оставшиеся после оплаты всех первоочередных расходов, а именно исходя из этого "Ромир" рассчитывает свой индекс, составили 22 тысячи рублей.

Октябрьских "свободных денег" осталось в российских семьях чуть меньше, чем в сентябре благодаря выросшей покупательской активности и росту дефлятора. Проще говоря, рост цен дает о себе знать, уточняется в отчете "Ромир".