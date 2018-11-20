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20.11.2018 18:38
Рубрика: В мире

Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг"

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Исламская Республика намерена обсудить с Россией вопрос о предоставлении Тегерану кредитной линии на сумму в три млрд евро для расширения инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг". Об этом заявил министр транспорта и городского развития ИРИ Мохаммад Эслами в преддверии поездки в Москву, где с 20 по 22 ноября проходит Международный форум и выставка "Транспорт России".

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"Во время визита в Россию состоятся два трехсторонних заседания между Ираном, Россией и Индией, а также Ираном, Россией и Азербайджаном, на которых будут обсуждаться вопросы запуска транспортного коридора "Север - Юг", - сообщил министр, слова которого приводит агентство Tаsnim.

"В повестке моего визита в Москву также значатся привлечение российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты Ирана в сфере железнодорожного транспорта и участие России в сооружении железнодорожной ветки по маршруту Решт - Астара", - подчеркнул Эслами.

По его словам, МТК "Север-Юг" является чрезвычайно важным проектом для его участников, так как в случае реализации он свяжет Индию с Россией через территории Ирана и Азербайджана.

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Напомним, МТК "Север-Юг" предполагает сооружение мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Соответствующее соглашение между РФ, Ираном и Индией было подписано в сентябре 2000 года и ратифицировано странами в 2002 году. В 2005 году к проекту присоединился Азербайджан.

Создаваемый транспортный коридор протяженностью 7200 километров, по мнению экспертов, может стать более дешевой и короткой альтернативой традиционному маршруту через Суэцкий канал. По сравнению с Суэцким каналом, МТК позволит уменьшить время доставки между Мумбаи и Москвой до 20 дней. Предполагается, что пропускная способность маршрута составит от 20 до 30 миллионов тонн грузов в год.

В мире Ближний Восток Иран
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