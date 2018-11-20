Юбилейная парка: итальянский бренд Pennyblack отмечает 40-летие

Основанный в 1978 году как часть Max Mara Group, бренд с самого начала ориентировался на британский стиль. Причем, "английский акцент" присутствовал в коллекциях именно в актуальном для тех лет соотношении: с одной стороны, дань традициям, с другой - отражение современных тенденций. О связи с английской культурой говорит и само название - по имени первой в мире почтовой марки, Penny Black ("черный пенни" - англ.), которая была выпущена в Великобритании.

Как несложно догадаться, бренд, взявший за ориентир британскую моду, фокусировался на удобной повседневной и, в то же время, яркой динамичной одежде. Натуральные ткани, любимые дизайнерами Туманного Альбиона выразительные принты, смелые открытые цвета, понятный дизайн и универсальность, позволяющая носить одежду "и в пир, м в мир" - вот, собственно, главные слагаемые Pennyblack.

Если визитной карточкой Max Mara было классическое пальто оттенка верблюжьей шерсти, то для Pennyblack такой презентационной моделью стали традиционная английская парка и бушлат. Выпуском особой юбилейной парки компания и отметила свое 40-летие. Модель, ограниченная тиражом в 500 экземпляров, максимально точно символизирует классический стиль бренда. С одной стороны, ткань с лаковым покрытием томатно-красного оттенка - одного из базовых для Pennyblack, с другой - практичный поддерживающий тепло материал "шерпа" и - в качестве отделки - хрестоматийная английская клетка "Принц Уэльский".