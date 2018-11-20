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20.11.2018,  
20:38
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)

Зенитки под куполом

Эксперты обсуждают возможность оснащения Воздушно-десантных войск России комплексами ПВО-ПРО и вертолетами. О таких планах на встрече с военными атташе зарубежных государств заявил замкомандующего ВДВ Александр Вязников.
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Необходимость усиления крылатой пехоты никто не ставит под сомнение. Десантные войска - основа Сил быстрого реагирования, и наращивать их мощь поручил минобороны Верховный главнокомандующий. Эту задачу генералы успешно выполняют. Напомним, что еще в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца года ВДВ получат более 30 модернизированных артсистем, машин разведки и управления огнем, танки Т72Б3, бронетранспортеры БТР-РД, боевые машины БМД-4М и гаубицы Д-30.

Фото: Константин Завражин/РГ
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И вот озвучены новые оружейно-технические планы, теперь уже касающиеся воздушно-транспортных средств для "голубых беретов" и комплексов прикрытия их от ударов с неба. Особых споров о винтах и крыльях для десанта, в общем-то, не слышно. О необходимости ввести в штат ВДВ авиацию генералы говорят давно, и логика в их рассуждениях, несомненно, присутствует.

Мобильный резерв в наших Вооруженных силах имеется, но для его оперативной переброски требуется не только приказ из минобороны, но и согласование с командованием Воздушно-космических сил, куда входят военно-транспортная и армейская авиация. С появлением в ВДВ собственных вертолетов, а быть может, и самолетов эта проблема будет устранена, и выполнение десантниками приказов только ускорится.

Другое дело, сколько и какие авиасредства необходимо передать или закупить для ВДВ? Этот вопрос наверняка уже прорабатывают в Генштабе. Что же касается мнения экспертов, то, например, бывший главный десантник страны Георгий Шпак считает: речь должна идти о транспортно-боевых и ударных вертолетах. Благо, проверенные в бою, в том числе в Сирии, винтокрылые машины у России есть, скажем, тот же Ми-8АМТШ.

А на Московском заводе имени М.Л. Миля специально для ВДВ хотят разработать новый вертолет. Об этом на форуме "Армия-2018" сообщил исполнительный директор предприятия Сергей Романенко. По его словам, машина, рассчитанная на 8 человек, сможет летать и приземляться в различных условиях, в том числе в высокогорье. Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны стартовать в следующем году, а поставка опытных образцов запланирована на 2026-й.

Со средствами ПВО-ПРО вопрос сложнее. Поскольку разговор идет не о ручных зенитках, а о мобильных, бронированных и достаточно тяжелых комплексах малого радиуса действия, многое упирается в возможность их десантирования на парашютных системах. Это требование командование ВДВ предъявляет практически ко всему разрабатываемому для десантников арсеналу. Пока таких средств ПВО промышленность не выпускает. Но работы над ними ведутся.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Весной командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что существует проект первого в мире авиадесантируемого комплекса ПВО "Птицелов", предназначенного для зенитных ракетных полков десантных дивизий. В зависимости от оснащения комплекс будет весить от 13 до 15 тонн и сможет уничтожать низколетящие самолеты, а также вертолеты и беспилотники на удалении более полутора десятков километров.

Опытные образцы "Птицелова", по словам Сердюкова, должны появиться в 2020 году, а серийное производство комплекса планируют развернуть в 2022-м.

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