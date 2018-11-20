В мире
20.11.2018 09:31
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

В Беларуси дорожат "дружеской поддержкой и пастырской заботой Патриарха Кирилла", говорится в поздравлении, которое 20 ноября направил Александр Лукашенко главе Русской православной церкви в связи с его 72 днем рождения.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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В тексте приветствия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое цитирует пресс-служба главы РБ, белорусский лидер констатирует, что его "великое Патриаршее служение является примером высокой морали и непрестанного духовного совершенствования, вызывает глубокое уважение и признательность. Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире, утверждение в душе человека христианских ценностей добра, милосердия и справедливости".

Президент выразил уверенность в том, что самоотверженная деятельность Патриарха Кирилла "и впредь будет способствовать упрочению единства народов" Союзного государства.

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