Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.

Предполагается, что в разведшколе при участии НАТО, а также национальных служб разведки и безопасности будут "осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств-членов ЕС". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Совете ЕС.

Участниками проекта станут 25 из 28 стран. Не будут задействованы Великобритания, Дания и Мальта. Уточняется, что необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки ЕС прописана в Маастрихтском договоре. Однако до сих пор у стран Евросоюза не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", которая будет независима от США. Идею Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и предложила создать европейский Совет безопасности. США в ответ на предложение Макрона заявили, что выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО.