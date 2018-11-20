Неизвестный устроил стрельбу возле госпиталя в Чикаго

Возле больницы Mercy на юге американского Чикаго произошла стрельба. Госпиталь был частично эвакуирован.

Как сообщает телеканал NBC News, поступила информация о жертвах и пострадавших. Их число пока не называется. Среди раненых один сотрудник полиции. Его состояние оценивается как критическое. Врачи оказывают помощь пострадавшему.

Стражи порядка прочесывают здание больницы. Представитель городского полицейского управления Энтони Гаглиэлми сообщил, что подозреваемый также получил ранение. Район возле госпиталя был оцеплен.