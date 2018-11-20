Новая РСЗО С2Т может уничтожить батальон противника

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, как в и России, а также в некоторых других государствах СНГ, с размахом отметили День ракетных войск и артиллерии.

На одном из полигонов ПМР были представлены имеющиеся на вооружении армии республики образцы техники и вооружения.

Среди разнообразия противотанковых, зенитных пушек и минометов выделялись реактивные системы залпового огня, созданные на местных предприятиях. Так, наряду с уже известной 20-ствольной установкой ВВ-21 на базе ЗиЛ-131, был продемонстрирован и новейший вариант - 2СТ. Название официально прозвучало впервые. Эта РСЗО имеет уже 48 направляющих и смонтирована на вездеходе "Камаз-4310".

В репортаже "Первого Приднестровского" отметили, что данная новинка "может уничтожить батальон противника и десяток единиц техники".

Напомним, проект "РГ: Русское оружие" первым познакомил своих читателей с эксклюзивными фотографиями этой наследницы советских "Катюш". Материалы были предоставлены непосредственно Министерством обороны ПМР.

К сожалению, РСЗО не показали свою боевую мощь в ходе проведения праздничных мероприятий. Однако присутствовавшие на полигоне зрители оценили работу другого артиллерийского вооружения, а также образцов имеющейся бронетехники.