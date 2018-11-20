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Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови"

Новости
    20.11.2018, 13:20
Текст:   Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бывший шоураннер "Настоящей крови" Алан Болл сообщил о том, что уже слышал материал из мюзикла, основанного на мифологии сериала, и он "очень хорош". Об этом сообщает Deadline.

Напомним, в сентябре, когда канал HBO официально отметил десять лет со дня старта культового вампирского сериала, в Сети появились первые слухи о том, что композитор шоу Натан Барр наконец завершил работу над написанием мюзикла.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе сюжета, поведал Болл, история совершенно нового вампира, который решил открыться миру, но люди были к этому не готовы.

Болл так и не сказал - имеет ли он сам отношение к новому проекту, но зато впервые за эти годы внезапно обмолвился, что среди актёров, которые рассматривались на главные роли, но так и не попали в "Настоящую кровь", были… Бенедикт Камбербетч, Джессика Честейн и Дженнифер Лоуренс.

"Камбербетч приезжал и проходил пробы на роль вампира Билла, но мы сочли, что Мойер был убедительнее, - признался Алан Болл. - И это далеко не всё. Честейн проходила пробы на роль Сьюки Стэкхаус, которую потом сыграла Анна Пакуин. Дженнифер Лоуренс мы пробовали на роль девушки-пантеры в третьем сезоне. Она прекрасно прошла пробы, но ей на тот момент было 17 лет, а играть предстояло подружку Джейсона, и все женщины в комнате дружно сказали - нет, это будет уже перебор".

Отдельная порция ностальгических воспоминаний досталась от Болла актёру Нелсану Эллису, сыгравшему в "Настоящей любви" харизматичного чернокожего повара Лафайетта. Эллис скончался летом 2017 года в возрасте 39 лет в борьбе с абстинентным синдромом. 

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