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20.11.2018 19:13
Рубрика: Власть

Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов

Текст: Татьяна Замахина

Депутат Госдумы и член Совфеда может быть лишен руководящей должности, если не предотвратит конфликт интересов. Об этом подготовлен законопроект по поручению спикера Вячеслава Володина.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки написала группа депутатов. Ими предполагается наказывать парламентариев "за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов". По его словам, за эти правонарушения предлагается ввести такие новые меры ответственности как предупреждение и освобождение от руководящей или иной должности в обеих палатах парламента.

При этом лишение мандата не предусматривается. Глава нижней палаты поручил разработать законопроект в соответствии с Национальным планом по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, который ранее утвердил глава государства. Поправки приводят законодательство о статусе парламентариев в соответствие с едиными антикоррупционными стандартами, которые действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности, подчеркнул глава комитета.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Между тем досрочное прекращение полномочий как мера воздействия уже применяется к депутатам и сенаторам. Так могут наказать за участие в управлении коммерческой организацией, занятие бизнесом, наличие счетов, вкладов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, пользование иностранными финансовыми инструментами, непредставление или несвоевременное представление декларации о доходах, расходах и имуществе.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее предложил разработать отдельный законопроект, который будет регулировать понятие конфликта интересов.

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