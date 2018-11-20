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20.11.2018,  
11:11
Текст:  Алексей Иванов

Появились фото нового вертолета президента США

В Сети появились свежие фотографии нового вертолета для президента США Sikorsky VH-92 - впервые показаны кадры испытания машины при приземлении на лужайке перед Белым домом.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как отмечает портал The Drive, это не только рутинная операция, необходимая для регулярных поездок президента и его окружения, но и часть антикризисного плана для обеспечения безопасности первых лиц государства. В случае какого-либо форсмажора вертолеты Marine One (так называют любой летательный аппарат Корпуса морской пехоты США, используемый для перевозки президента) должны экстренно прибыть к Белому дому и эвакуировать главу государства.

VH-92A создается на основе транспортного вертолета Sikorsky S-92, 23 новые машины призваны заменить устаревший флот из 11 VH-3D и 8 VH-60Ns. Ожидается, что первые вертолеты поступят на службу в 2019 году после завершения испытаний. Детали об их технических характеристиках не раскрываются. Вместе с тем известно, что разработчики усиленно бьются над проблемой, как минимизировать воздействие вертолета на лужайку перед Белым домом. Под весом тяжелой машины деформируется грунт, а сильный ветер от лопастей вредит траве и другим растениям. Однако как этого избежать, конструкторы пока не придумали.

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