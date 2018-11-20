Появились оптимистичные новости о будущем сериала "Сорвиголова"

Шоураннер "Сорвиголовы" Эрик Олесон написал в Twitter, что только что представил питч нового, четвертого сезона своего шоу. "Скрестил пальцы!.."

Напомним, стриминговый сервис Netflix месяц назад официально сообщил о том, что не станет продлевать сериал про супергероя Marvel Железного Кулака. Затем стало известно, что подобное решение было принято в Netflix также по отношению к сериалу про Люка Кейджа.

Причины, вызвавшие такое решение, озвучены не были, что сразу породило множество теорий и слухов. Самый популярный: по причине открытия в 2019 году компанией Disney собственного онлайн-сервиса Netflix решил (или был вынужден) завершить все совместные с Disney проекты. В первую очередь - сериалы, основанные на комиксах принадлежащего Disney издательства Marvel.

Фанаты замерли, ожидая решения Netflix в отношении дальнейшей судьбы самых успешных проектов героической линейки - "Сорвиголовы", "Карателя" и "Джессики Джонс". В течение месяца никто из шоураннеров не давал комментариев по поводу сложившейся ситуации, но теперь ситуация, наконец, изменилась.