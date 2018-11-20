Разработана концепция союзной программы по развитию животноводства

Реализация союзной программы в области животноводства "позволит создать в России и Беларуси платформы для развития молочного, мясного скотоводства и свиноводства, обеспечить получение высокоценной племенной продукции для внутреннего рынка и экспорта", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Игорь Брыло во время III Экспортного форума "Беларусь мясная".

Представитель министерства, слова которого приводит сегодня БЕЛТА, сообщил также, что разработан проект концепции программы "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства".

Для повышения продуктивности данной отрасли Минсельхозпрод РБ определил направления, которым будет уделено особое внимание в среднесрочной перспективе. Первое направление - внедрение новых технологий в развитие собственной сырьевой и племенной базы, второе - географическая диверсификация экспорта. В следующем году проект концепции будет представлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства Беларуси и России и внесен в Совет Министров Союзного государства, пояснил специалист.

Сегодня Беларусь экспортирует мясную продукцию в семнадцать стран мира. Но этого явно недостаточно, признается руководитель отрасли. Он пояснил, что, к примеру, география экспорта молочной продукции охватывает более 50 стран. "Необходимо продолжить работу по сертификации мясоперерабатывающих предприятий для получения права поставок на рынки стран Ближнего Востока, Азии, Европейского союза, а также по внедрению современных способов разделки мяса и его упаковки", - подчеркнул замминистра.

III Экспортный форум, уточняет агентство, проходит в Минске 20-21 ноября. Его организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и отраслевой журнал "Продукт.BY". Участниками мероприятия стали делегаты из 10 стран. На форуме пройдут открытые дискуссии по диверсификации экспортных поставок, взаимодействию производственных компаний с розничными сетями, новым регламентам и функционированию электронной системы идентификации, регистрации животных.