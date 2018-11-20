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20.11.2018 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью украли деньги на строительство детсада

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области в суд направлено уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство поселкового детского сада. По информации прокуратуры Тверской области, в ходе предварительного расследования выяснилось, что в 2015 году победителем электронного аукциона по строительству детсада в поселке Ривицкий Максатихинского района стала компания, не имевшая ни штата работников, ни строительной техники, ни свободных денег.

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Между тем контракт предусматривал возведение за 40 миллионов рублей здания общей площадью 2178,7 квадратных метра на 70 мест. Аванс в 30 процентов застройщик должен был получить в течение 10 дней с момента заключения контракта, а окончательный расчет - после подписания акта приемки здания, которое победитель аукциона обещал построить к 1 сентября 2016 года.

Однако, получив 12-миллионный аванс, компания построила один лишь фундамент да еще перечислила 5,8 миллиона рублей для разработки строительной документации и производства металлических конструкций. Остальные деньги, по мнению следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью перевел на расчетные счета фиктивных юрлиц, а также подконтрольным физическим лицам, незаконно занимавшимся обналичиванием средств, и после "отмывания" денег присвоил их себе.

- Непосредственно через подставные фирмы похищено более 4,6 миллиона рублей бюджетных средств, детский сад для жителей Зареченского сельского поселения Максатихинского района так и не построен. По решению суда "долгострой" в виде неоконченного фундамента демонтирован, - рассказали в прокуратуре Тверской области.

Ребятишки, живущие в поселке Ривицкий, по-прежнему ходят в старый и тесный детсад, где не хватает мест всем желающим.

Следствие подсчитало, что ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, составил 750 тысяч рублей, бюджету Тверской области - больше трех миллионов рублей, федеральному бюджету - восемь миллионов.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), направлено в Максатихинский районный суд для рассмотрения по существу.

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