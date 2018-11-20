Под Тверью украли деньги на строительство детсада

В Тверской области в суд направлено уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство поселкового детского сада. По информации прокуратуры Тверской области, в ходе предварительного расследования выяснилось, что в 2015 году победителем электронного аукциона по строительству детсада в поселке Ривицкий Максатихинского района стала компания, не имевшая ни штата работников, ни строительной техники, ни свободных денег.

Между тем контракт предусматривал возведение за 40 миллионов рублей здания общей площадью 2178,7 квадратных метра на 70 мест. Аванс в 30 процентов застройщик должен был получить в течение 10 дней с момента заключения контракта, а окончательный расчет - после подписания акта приемки здания, которое победитель аукциона обещал построить к 1 сентября 2016 года.

Однако, получив 12-миллионный аванс, компания построила один лишь фундамент да еще перечислила 5,8 миллиона рублей для разработки строительной документации и производства металлических конструкций. Остальные деньги, по мнению следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью перевел на расчетные счета фиктивных юрлиц, а также подконтрольным физическим лицам, незаконно занимавшимся обналичиванием средств, и после "отмывания" денег присвоил их себе.

- Непосредственно через подставные фирмы похищено более 4,6 миллиона рублей бюджетных средств, детский сад для жителей Зареченского сельского поселения Максатихинского района так и не построен. По решению суда "долгострой" в виде неоконченного фундамента демонтирован, - рассказали в прокуратуре Тверской области.

Ребятишки, живущие в поселке Ривицкий, по-прежнему ходят в старый и тесный детсад, где не хватает мест всем желающим.

Следствие подсчитало, что ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, составил 750 тысяч рублей, бюджету Тверской области - больше трех миллионов рублей, федеральному бюджету - восемь миллионов.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), направлено в Максатихинский районный суд для рассмотрения по существу.