В Государственном музее Пушкина представят новую сказку Марка Твена

В садовом павильоне Государственного музея имени А.С. Пушкина 22 ноября пройдет необычная презентация: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Будет представлена новая сказка Марка Твена. Того самого классика американской литературы XIX века, который придумал Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Издательство "Самокат" выпустило на русском языке прежде никогда не издававшуюся книгу Марка Твена "Похищение принца Олеомаргарина". В ее основу легла рукопись, найденная в архиве Университета Беркли, - сказка, которую Марк Твен сочинил для своих дочерей одним прекрасным вечером 1879 года. Знаменитый писатель рассказывал своим дочерям бесчисленное множество историй, но никогда их не записывал. "Похищение..." стало счастливым исключением...

"Похищение принца Олеомаргарина" - это история о мальчике, который, съев цветок, выросший из волшебного семечка, обретает способность понимать животных, разговаривать с ними. Вместе с новыми друзьями он пускается в путь, чтобы спасти похищенного принца. Хотя рукопись и осталась недописанной, стиль Марка Твена, его юмор и игра с читателями узнаваемы с первых строк. Доработать книгу взялись лауреаты медали Кальдекотта (престижной награды в области детской литературы) Филипп и Эрин Стед. На мировой рынок книга вышла в сентябре 2017 года и сразу же стала бестселлером New York Times.

В презентации новой сказки Марка Твена примут участие: переводчик, литературный редактор издательства "Самокат" Наталья Калошина и PR-директор издательства "Самокат" Мария Орлова.