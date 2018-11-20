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20.11.2018 17:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Государственном музее Пушкина представят новую сказку Марка Твена

Текст: Анастасия Кейзерова

В садовом павильоне Государственного музея имени А.С. Пушкина 22 ноября пройдет необычная презентация: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Будет представлена новая сказка Марка Твена. Того самого классика американской литературы XIX века, который придумал Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Издательство "Самокат" выпустило на русском языке прежде никогда не издававшуюся книгу Марка Твена "Похищение принца Олеомаргарина". В ее основу легла рукопись, найденная в архиве Университета Беркли, - сказка, которую Марк Твен сочинил для своих дочерей одним прекрасным вечером 1879 года. Знаменитый писатель рассказывал своим дочерям бесчисленное множество историй, но никогда их не записывал. "Похищение..." стало счастливым исключением...

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"Похищение принца Олеомаргарина" - это история о мальчике, который, съев цветок, выросший из волшебного семечка, обретает способность понимать животных, разговаривать с ними. Вместе с новыми друзьями он пускается в путь, чтобы спасти похищенного принца. Хотя рукопись и осталась недописанной, стиль Марка Твена, его юмор и игра с читателями узнаваемы с первых строк. Доработать книгу взялись лауреаты медали Кальдекотта (престижной награды в области детской литературы) Филипп и Эрин Стед. На мировой рынок книга вышла в сентябре 2017 года и сразу же стала бестселлером New York Times.

В презентации новой сказки Марка Твена примут участие: переводчик, литературный редактор издательства "Самокат" Наталья Калошина и PR-директор издательства "Самокат" Мария Орлова.

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