Тихоокеанский флот пополнится новыми водолазными катерами

В состав Тихоокеанского лота до конца 2018 года войдут три новейших водолазных катера современных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Два катера проекта 23040 построили на заводе "Нижегородский теплоход". Они уже прошли заводские и ходовые испытания и находятся в пути во Владивосток, транспортируют их на одном из специализированных судов. Когда катера прибудут на место, произведут контрольные выходы в море. И уже после этого катера станут на вооружение аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота.

Третий катер - многофункциональный модульный "СМК-2187" проекта 23370М для ТОФ строят в Петропавловске-Камчатском. Заводские испытания уже завершились. Предполагается, что в конце 2018 года катер приступит к несению службы.

Данные катера предназначены для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ.