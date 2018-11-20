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Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев

Театр
    20.11.2018, 21:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер, главный режиссер чувашского ТЮЗа, заслуженный деятель искусств Чувашии Иосиф Дмитриев-Трер скончался в ночь с 19 на 20 ноября после продолжительной белезни.

Об этом передает портал "Мой город" со ссылкой на Минкультуры Чувашии.

Дмитриев-Трер родился в 1947 году в деревне Юськасы Цивильского района. Окончил актерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

Сценическую деятельность как актер начал в 1972 году в Чувашском драмтеатре. В девяностых работал главным режиссером Русского драматического театра имени Горького, руководил курсом актерского мастерства и сценической речи в музыкальном училище в Астане. В 2002-2011 годах - режиссер Акмолинского областного русского драмтеатра. С 2014-го - главный режиссер Чувашского ТЮЗа имени Сеспеля.

Помимо того, Дмитриев-Трер был поэтом, переводчиком, драматургом, музыкальным критиком и этнотеатроведом.

В 1970 году сыграл главную роль в биографической драме Владимира Савельева "Сеспель" - о чувашском поэте-революционере Михаиле Кузьмине, который под псевдонимом Сеспель вел борьбу с контрреволюцией в Чебоксарах.

Прощание с Иосифом Дмитриевым состоится 23 ноября в 12.00 часов в Чувашском государственном театре юного зрителя.

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