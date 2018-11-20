В Пермском крае при пожаре в жилом доме погибли шесть человек

Прошлой ночью в городе Чусовом Пермского края загорелся частный жилой дом. На место происшествия в срочном порядке прибыли три бригады пожарных, но из-за сильного горения внутрь дома войти не смогли. Как стало известно позже, в доме в этот момент находились три женщины, двое мужчин и один малолетний ребенок. Все они погибли.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время обстоятельства пожара расследуются, на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Что стало причиной пожара и гибели людей пока неизвестно. По предварительной версии краевого ГУ МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

По факту гибели шести человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).