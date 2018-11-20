Пассажиров аэропорта Норильска вывезут спецтехникой МЧС

В Норильске пассажиров аэропорта Алыкель, который был закрыт из-за сильной метели, будут вывозить спасатели на вездеходах.

По информации краевого управления МЧС, в Алыкеле остаются люди прибывшие рейсом Y7 401 "Москва-Норильск". Для их доставки с территории аэропорта в город организована колонна из техники высокой проходимости. Безопасность ее движения обеспечат автомобили ГИБДД.

Сейчас Норильск полностью закрыт для посадки самолетов. Все летевшие в город борта направляются на запасные аэродромы: Нижневартовск и Дудинку. Два рейса, по данным спасателей, задержаны в пунктах отправки.

Напомним, на Таймыре сегодня бушует сильная метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Из-за плохой видимости ограничено движение автомобильного транспорта, закрыт аэропорт Алыкель.

Синоптики дают неутешительный прогноз: 21 ноября сохранится очень сильный южный ветер с порывами до 30 метров в секунду, метель.